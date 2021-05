చిన్నారుల ఆశలు చిగురింపజేస్తున్న ఆపరేషన్ ముస్కాన్.!వీధి బాలల బంగారు భవితకు బాటలు వేస్తున్న ఏపి సర్కార్.!

Andhra Pradesh

అమరావతి/హైదరాబాద్ : వీధి బాలల సంరక్షణ, వారి బంగారు భవితకు ఏపి ప్రభుత్వం రూపొందించి బృహత్కర కార్యాచరణ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సత్ఫలితాలనిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. తల్లిదండ్రుల ఆధరణకు నోచుకోలేని ఎంతో మంది చిన్నారులకు ఈ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ వరంలా పరిణమించినట్టు చర్చ జరుగుతోంది. దిక్కుమొక్కు లేని చిన్నారులను చేరదీసి వారికి విద్యబుద్దులు చెప్పిస్తూ ప్రయోజకులను చేయడమే లక్ష్యంగా ఏపి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నూతన కార్యక్రమానికి ఊహించని స్పందన వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

Operation Muskan seems to be reaping the benefits of the massive action plan designed by the AP government for the care of street children and their golden future.