జోరుగా ఆపరేషన్ పరివర్తన: గత 36 రోజుల్లో ఎంత గంజాయి ధ్వంసం చేశారో తెలిస్తే షాక్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీలో గంజాయిపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న నేపధ్యంలో ఆపరేషన్ పరివర్తన పేరుతో జగన్ సర్కార్ గంజాయి నిర్మూలన పై దృష్టి సారించింది. గంజాయి సాగు విచ్చలవిడిగా జరుగుతుందని, గంజాయి సాగును ధ్వంసం చేయడం లేదని ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలకు చెక్ పెట్టే క్రమంలో రాష్ట్రంలో విశాఖ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల సరిహద్దుల్లో సాగవుతున్న గంజాయి పంటను ధ్వంసం చేస్తుంది. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి గంజాయిని సమూలంగా నాశనం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన క్రమంలో అధికారులు గంజాయి క్షేత్రాలపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఎక్కడ గంజాయి పంటలు కనిపించినా వాటిని నాశనం చేస్తున్నారు.

English summary

Although the AP govt is eradicating ganja cultivation through operation parivarthana 1500 crores worth of ganja plants has been destroyed in the last 36 days