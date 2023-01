Andhra Pradesh

తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనాలు సృష్టించి, దేశ విదేశాలలోనూ అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన సినిమా ఆర్ ఆర్ ఆర్. ఈ సినిమా ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకుంటూ దూకుడును కొనసాగిస్తుంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆస్కార్ నామినేషన్ లో కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ ఆస్కార్ అవార్డుకి నామినేట్ అయింది. బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరిలో నాటు నాటు పాట ఈ అవార్డుకు నామినేట్ అయినట్టు ఆస్కార్ అవార్డుల అకాడమీ ప్రకటించింది.

"ఆర్ఆర్ఆర్" కు అవార్డుల పంట.. అరుదైన అకాడమీ అవార్డు దక్కించుకున్న రాజమౌళి సినిమా!!

English summary

Chandrababu tweeted that RRR was nominated for OSCAR 2023. Even if Junior NTR is tagged and posted again this time, the discussion about Junior NTR will continue with Chandrabu's post.