మా ఇళ్ళు మళ్ళీ మాకే ఇచ్చేదేంటయ్యా... ఓటీఎస్ స్కీమ్ పై జనాగ్రహం, అసలు జరుగుతుందిదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగనన్న గృహ హక్కు పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. ప్రజలకు మరింత ఆగ్రహం తెప్పిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసి ఆ అప్పుల తిప్పల నుండి తప్పించుకోవడానికి రోజుకో రకమైన కొత్త వసూళ్లకు జగన్ సర్కార్ తెరతీస్తున్నదన్న టాక్ ఏపీలో ప్రస్తుతం వినిపిస్తుంది. గతంలో ప్రభుత్వ హౌసింగ్ పథకం ద్వారా ఇల్లు నిర్మించుకున్న వాళ్లు 10 వేలు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అని ప్రభుత్వం వాలంటీర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక వాలంటీర్లు జనాల వద్ద నుండి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి రంగంలోకి దిగారు. అయితే బలవంతం పెడుతున్నారని ప్రజలు వాపోతుంటే, అలాంటిదేమీ లేదని స్వచ్చందంగా ఇచ్చేవారికే రిజిస్ట్రేషన్ లు చేయిస్తామని సర్కార్ చెప్తోంది.

English summary

One time settlement row continues in Andhra Pradesh. While the Jagan govt is outraged on tdp propaganda on OTS, the TDP criticizes the govt for opening up to exploitation with the OTS. public outraged as to why our houses are registering us again.