జోగి రమేష్ చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడి అందుకే ; మొద్దు శీనుతో పోల్చి పంచుమర్తి అనురాధ సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇంటిపై వైసిపి ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్, తన అనుచరులతో కలిసి దాడి చేశాడని, జగన్ ఆధ్వర్యంలోనే వైసిపి గుండాల దాడి జరిగిందని ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్న టీడీపీ నేతలు జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అరాచకం రాజ్యమేలుతోందని పేర్కొన్న టిడిపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పంచుమర్తి అనురాధ, ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే ఎంతకైనా తెగిస్తాం అన్న చందంగా వైసీపీ నేతల తీరు ఉందని విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Panchumarthi Anuradha fires on YCP MLA Jogi Ramesh is a rowdy. She was incensed that Jogi Ramesh, who had blown up development in Pedana constituency, had attacked the chandrababu house. Panchumarthi Anuradha said that MLA Jogi Ramesh had committed such an act to get Jagan's attention for his ministerial post and the reason behind Jogi Ramesh's attack on Chandrababu's house.