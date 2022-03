వైసీపీ నేతలకు, పోలీసులకు పరిటాల శ్రీరామ్ వార్నింగ్ .. అనంతపురంలో పొలిటికల్ హీట్

Andhra Pradesh

అనంతపురం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలో వైసిపి నేతల తీరుపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. తాజాగా వైసిపి నేతలపై మంత్రి పరిటాల సునీత తనయుడు, టిడిపి నేత పరిటాల శ్రీరామ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై వైసీపీ నేతలు కావాలని తప్పుడు కేసులు పెట్టిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు.

Paritala Sriram was incensed that the police were acting as told by the YSRCP leaders and apparently arresting the TDP leaders. Paritala sriram warning to the police and YSRCP leaders.