నాడు ముద్దులు పెట్టిమరీ ఉద్యోగాల హామీ ఇచ్చారు.. ఎన్ని ఉద్యోగాలిచ్చారు జగన్: పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ సర్కార్ పై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, ఉపాధి కల్పన చేయడం అంటే తమ వాళ్లకు సలహాదారుల పోస్టులు ఇచ్చుకోవడం, వాటిని పొడిగించడం కాదని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఈ విషయాన్ని పాలకులు గుర్తించాలని పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. శుక్రవారం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలన పై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Pawan Kalyan has targeted Jagan on the issue of unemployment saying that giving jobs does not mean giving your advisor posts.