నిరుద్యోగుల కోసం రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ .. జాబ్ క్యాలెండర్ పై జనసేనాని పోరాటం

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో మోసపోయిన నిరుద్యోగులకు బాసటగా పోరాటం చేయడానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రంగంలోకి దిగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇటీవల నిరుద్యోగులు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్న నేపథ్యంలో, నిరుద్యోగ యువత కోసం కార్యాచరణ రూపొందించారు పవన్ కళ్యాణ్. అందులో భాగంగా ఈనెల 20వ తేదీన అన్ని జిల్లాల్లోని ఎంప్లాయిమెంట్ కార్యాలయ అధికారులకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan has announced that he is stepping into the fray to fight the unemployed who have been cheated in the name of the job calendar given by the Andhra Pradesh govt. As part of this, it has been decided to submit representations to the employment office officials in all the districts on the 20th of this month.