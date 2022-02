మత్స్యకారుల కోసం జనసేనాని పోరాటం; ఫిబ్రవరి 20న పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకారుల కోసం రంగంలోకి దిగనున్నారు. మత్స్యకారుల ఉపాధిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నా 217 జీవోపై గళం ఎత్తడానికి మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభను నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తారని, మత్స్యకారులకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan will be fight for fishermen. Pawan Kalyan, who has decided to hold a public meeting to raise the bar on 217G.O despite the threat to fishermen's employment, will hold a meeting on February 20.