నిరుద్యోగ యువత పక్షాన మాట్లాడే గొంతు నొక్కాలనుకొంటున్నారా? మీ వల్ల కాదన్న పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి నిరుద్యోగులందరికీ ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంప్లాయిమెంట్ ఆఫీస్ లలో అధికారులకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడానికి పిలుపునిచ్చారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. ఈ క్రమంలో ఈరోజు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసిన జనసేన నాయకులను హౌస్ అరెస్టులు, అరెస్టులు చేయడంపై పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Pawan Kalyan was incensed on ysrcp govt on job calendar. He said that no one can stop the janasena team. He said Janasena would question the government's betrayal of unemployed youth, who are hopeful of promising 2.50lakh jobs. Pawan Kalyan has criticized the government for illegally arresting and house arresting the leaders who is fighting for the jobs to unemployed.