ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసుతో ఏపీ గంజాయికి లింక్ పెట్టి జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. వదిలేల

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగు ఏపీ సర్కార్ కు తలనొప్పిగా మారుతుందా? జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పదేపదే ఏపీ గంజాయి సాగుపై జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్నారా? దశాబ్దాల కాలంగా గంజాయి సాగు జరుగుతుందని చెబుతూనే వైసిపి హయాంలోనే గంజాయి విచ్చలవిడి దందా జరుగుతుందని ఆరోపిస్తున్నారా? ప్రతిపక్షాల విమర్శల నేపథ్యంలో గంజాయి సాగును కట్టడి చేయడం కోసం పరివర్తన కార్యక్రమంతో జగన్ సర్కారు తంటాలు పడుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Pawan Kalyan linked AP Ganja issue to the Aryan Khan drugs case, said that in drugs case Shahrukh Khan's son aryan khan jailed for 23 days on suspicion drugs, such as how many leaders would be jailed, for nearly four thousand tonnes during a harvest season?