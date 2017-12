అమరావతి: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటనలో గురువారం బౌన్సర్లు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. పవన్‌ను చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలి వచ్చారు. వారి పట్ల బౌన్సర్లు కఠినంగా వ్యవహరించారు. దీంతో కొందరు గాయపడ్డారు. బౌన్సర్ల తీరుపై అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Pawan Kalyan Over Allegations on PRP In Public Meeting

రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహించిన ఉభయ గోదావరి జిల్లాల జనసేన కార్యకర్తల సమావేశం ఉత్సాహంగా సాగింది. పవన్ కార్యకర్తలను ఉత్సాహపరుస్తూ ఉద్వేగంగా మాట్లాడారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి ఎంపిక చేసిన 1000 మంది కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు.

