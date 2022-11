రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చేదేంటి? రాజకీయం తెలీదా? నటనా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ భారతీయ జనతాపార్టీతో పొత్తులో ఉన్నారు. పొత్తులో ఉన్నారని బీజేపీ నాయకులు చెబుతున్నారుకానీ జనసేన నాయకులు స్పష్టం చేయడంలేదు. తాజాగా ప్రధానమంత్రి మోడీని విశాఖలో కలిసిన పవన్ తమ ఇరుపార్టీల మధ్య పొత్తు ఉందని స్పష్టం చేశారు. గతంలో కరోనా వల్ల తమ రెండు పార్టీల మధ్య కరోనా వల్ల భౌతిక దూరం పెరిగిందని, కరోనా తగ్గిపోగానే దూరం కూడా తగ్గిపోతుందన్నారు. కానీ కరోనా అనేది సమాజం నుంచి పోదు. ఏదో ఒక రూపంలో ఉంటుంది. అలాగే ఈ రెండు పార్టీలు కూడా పేరుకే పొత్తుతో ఉన్నామంటాయికానీ వారు ఎప్పటికీ కలిసేది లేదు అనే అర్థం వచ్చేటట్లు పవన్ మాట్లాడారు.

English summary

Years are passing by.. months are rolling by.. days are shortening but no road map has come from BJP