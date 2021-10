రాష్ట్ర ఆదాయం ఎటు పోతుంది ; ప్రభుత్వోద్యోగుల జీతాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పింఛన్లపై పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నాస్త్రాలు!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోమారు వైసిపి సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు, విశ్రాంతి ఉద్యోగులకు పింఛన్లు ఏవి అంటూ ప్రశ్నించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు జీతాలు, పింఛన్లు సకాలంలో చెల్లించకపోవడం ప్రభుత్వానికి లోపించిన ఆర్థిక క్రమశిక్షణను తెలియజేస్తుందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆక్షేపించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజలు ఒకటవ తేదీన జీతాలు వస్తాయనే విషయం మర్చిపోయారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ ఆర్థిక నిర్వహణ గాడి తప్పిందని పవన్ కళ్యాణ్ నిప్పులు చెరిగారు.

తాకట్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్: మౌలిక ఆర్థిక సూత్రాన్ని మరిచిన వైసీపీ ప్రభుత్వం: పవన్ కళ్యాణ్ షాకింగ్ ట్వీట్

English summary

Pawan Kalyan has once again targeted the YSRCP govt. Pawan Kalyan objected that the non-payment of salaries of govt employees and pensions for retired employees, says that was govt's lack of financial discipline.