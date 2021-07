దళారులను మించి.. తినే తిండికీ పార్టీల రంగులు : రైతులకు అండగా జగన్ సర్కార్ కు పవన్ కళ్యాణ్ అల్టిమేటం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రైతుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసి ఇప్పటివరకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న సర్కార్ తీరును ఎండగట్టారు. రైతులు ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంటను కొనుగోలు చేసి డబ్బులు ఇవ్వకుండా తిప్పుకున్న దళారుల గురించి విన్నామని, ఇప్పుడు దళారులను మించిపోయి రైతులను రోడ్డు మీదికి తెచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని చూస్తున్నామని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు హామీలిచ్చి నిరుద్యోగులను ఎలా మోసం చేశారో అదేవిధంగా రైతన్నలను కూడా మోసం చేశారంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan has fired on jagan's government's policy of buying farmers' grain and giving them no money so far. Pawan Kalyan was outraged that the unemployed were cheated as well as the farmers . He warned the government that Janasena would fight on behalf of the farmers if the farmers dues were not paid by the end of this month.