ఎన్నికల యుద్ధానికి పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి సిద్ధం; రేపు కొండగట్టుకు; రూట్ మ్యాప్ ఇలా!!

జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచార రథం వారాహి సమరానికి సై అంటుంది. రేపు కొండగట్టు అంజన్న సన్నిధానంలో ప్రత్యేక పూజలు అనంతరం తన మొదటి ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించనుంది పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి. జనవరి 24వ తేదీన తన ఇష్ట దైవమైన ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు చేసిన అనంతరం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చే ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించుకున్న వారాహి వాహనంతో తన సార్వత్రిక సమరాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.

English summary

Pawan Kalyan vehicle Varahi will hit the roads tomorrow. Everything has been prepared to perform the first puja of Varahi vehicle at Anjaneya Swamy Temple in Kondagattu tomorrow. Here is the schedule of Pawan Kalyan's visit in telangana tomorrow.