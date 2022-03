చంద్రబాబును మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకురావటం కోసమే; పవన్ రాజకీయ ఊసరవెల్లి: మంత్రి పేర్ని నాని

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి పేర్ని నాని విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా చూస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలకు మంత్రి పేర్ని నాని కౌంటర్ ఇచ్చారు. చంద్రబాబును మళ్లీ అధికారంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని పేర్ని నాని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

Minister perni nani said that Pawan kalyan is a political chameleon. Nani quoted Pawan's comments that they should not split the anti-government votes, only to bring Chandrababu back to power.