పది ఫెయిలయిన వారంతా పవన్ కళ్యాణ్ సంఘమే.. అందుకే వారంటే అభిమానం: పేర్ని నాని సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలపై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాల పై తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు విద్యార్థులను ఫెయిల్ చేసారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోమారు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలకు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సెటైర్లు వేశారు.

English summary

Perni Nani satires that who are failed in 10th class are Pawan Kalyan's community. That is why they are the favorite to pawan kalyan.