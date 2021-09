జేసి కుటుంబమే టీడీపీకి సమస్య-ప్రభాకర్ చౌదరి ఫైర్ : ఒంటరవుతున్న బ్రదర్స్-అహంకారమంటూ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

అనంతపురంలో టీడీపీ నేతల అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి బయటకు వచ్చాయి. పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఆధిపత్య పోరుతో ఒకరి పైన మరొకరు రాజకీయం చేసిన నేతలు..ఇప్పుడు మరలా అదే పంథా అనుసరిస్తున్నారు. టీడీపీ తమ పార్టీకి కంచుకోటగా భావించే అనంతపురం జిల్లాలో 2019 ఎన్నికల్లో జిల్లాలో రెండు అసెంబ్లీ సీట్లు మాత్రమే గెలిచింది. అందులో హిందూపూర్ నుంచి నందమూరి బాలక్రిష్ణ .. ఉరవకొండ నుంచి పయ్యావుల కేశవ్ ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరూ తమ నియోజకవర్గాలకే పరిమితం అయ్యారు.

English summary

TDP leader Prabhakar Chowdary seriously reacted on JC PRabhakar Reddy on his comments on party leaders. He says JC brother is the main problem for TDP in Anantapur district.