Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజ‌కీయ వ్యూహ‌క‌ర్త‌గా ప్ర‌శాంత్ కిషోర్‌కు చెందిన ఐప్యాక్ వ్య‌వ‌హ‌రిస్తోంది. 2019 ఎన్నిక‌ల్లో వైసీపీ భారీ విజ‌యం వెన‌క పీకే వ్యూహం దాగివుంది. ఇప్పుడు ఆయ‌న నేరుగా ప‌నిచేయ‌క‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ ప‌రోక్షంగా సేవ‌లందిస్తున్నారు. ఆయ‌న స‌న్నిహితుడు రుషిరాజ్ సింగ్ ఆధ్వ‌ర్యంలోని ఐప్యాక్ టీం వైసీపీ కోసం ప‌నిచేస్తోంది. వివిధ ర‌కాల అంశాల‌పై ప్ర‌తి మూడునెల‌ల‌కు స‌మగ్రంగా స‌ర్వే చేసి ప్ర‌భుత్వానికి నివేదిక‌లందిస్తుంటుంది.

English summary

What will be the situation if elections are held in AP now? It seems that a survey was conducted on the subject and the report was submitted to Chief Minister Jaganmohan Reddy.