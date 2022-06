జగన్ కు లాస్ట్ ఛాన్స్- వదిలేస్తే 2024 వరకూ ఆగాల్సిందే- వాడుకుంటారా ? వదిలేస్తారా ?

Andhra Pradesh

ఏఫీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తయింది. మరో రెండేళ్లలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఆ లోపు వైఎస్ జగన్ కోరుకుంటే ముందస్తు ఎన్నికలు కూడా తప్పేలా లేవు. ఇలాంటి కీలక తరుణంలో వైఎస్ జగన్ కు తన సత్తా నిరూపించుకునేందుకు ఓ మంచి అవకాశం లభిస్తోంది. దీన్ని వాడుకుంటే మాత్రం ఏపీలో విపక్షాలకు ఓ రేంజ్ లో చెక్ పెట్టేందుకు వీలవుతుంది. విఫలమైతే మాత్రం 2024 వరకూ ఎదురుచూడక తప్పదు.

upcoming presidential elections in india will be crucial for ap cm ys jagan's politics as he is in posititon to put his demands before bjp led centre before giving support.