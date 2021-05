రఘురామ ఒంటిపై దెబ్బలు... సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు.. ఆ వ్యాధి ఉంటే కాళ్లు అలాగే ఉంటాయని...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రభుత్వంపై కుట్రపూరిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో రాజద్రోహం అభియోగం కింద సీఐడీ కస్టడీలో ఉన్న ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజును పోలీసులు కొట్టారన్న ఆరోపణలు దుమారం రేపుతున్నాయి. శనివారం(మే 15) మధ్యాహ్నం రఘురామను సీఐడీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా... పోలీసులు నిన్న రాత్రి తన కాళ్లు వాచిపోయేలా కొట్టారని ఆయన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి హైకోర్టులోనూ పిటిషన్ దాఖలవగా... దీనిపై విచారణకు స్పెషల్ డివిజన్ బెంచ్ ఏర్పాటైంది. ఈ నేపథ్యంలో రఘురామను నిజంగానే పోలీసులు కొట్టారా... లేక వైసీపీ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నట్లు ఇదంతా డ్రామా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

There are different opinion on social media over MP Raghurama Krishna Raju allegations that he was beaten by CID police in the custody.His opponents saying that he might suffering from sugar or any psoriasis that's why black scars are there on his legs.