జగన్ కు రఘురామ మరో లేఖ.. తెలుగు భాషను భూస్థాపితం చేసే నిర్ణయాలపై రిఫరెండంకి వెళ్లాలని సూచన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు మరోమారు లేఖ రాశారు. ఈసారి అమ్మ భాషను అదిమేసే చర్యలు, అసందర్భ నిర్ణయాలపై రఘురామకృష్ణంరాజు తన లేఖ ద్వారా విరుచుకుపడ్డారు. తెలుగు అకాడమీ లో సంస్కృతాన్ని చేర్చే ఏకపక్ష నిర్ణయం సరికాదని పేర్కొన్నఆయన, ఇక్కడ మీరు తెలుగు అకాడమీని పలుచన చేస్తూ ప్రజలకు ఏమి సందేశం ఇస్తున్నారని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు.

Narasapuram MP Raghurama Krishnamraju has written another letter to AP CM YS Jagan. This time Stating that the arbitrary decision to include Sanskrit in the Telugu Academy was wrong, he asked CM Jaganmohan Reddy what message he was giving to the people by decison on the Telugu Academy here and asked to go for referundom.