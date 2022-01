స్వతంత్ర అభ్యర్దిగా బరిలోకి రఘురామ : ఆ మూడు పార్టీల స్కెచ్ - మద్దతు : తాజా సర్వేలో తేలిందిదే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు తాను ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటన చేసారు. తనపైన వేటు వేయించటానికి ఎంత సమయం కావాలో చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేసారు. ఈ ప్రకటన చేయటానికి ముందు భారీ కసరత్తు జరిగనట్లు సమాచారం. తిరుపతిలో అమరావతికి మద్దతుగా జరిగిన సభకు ముందే ఈ నిర్ణయానికి స్కెచ్ సిద్దమయినట్లు తెలుస్తోంది. వేటు వేయాల్సిందేనంటూ వైసీపీ అటు బీజేపీ నేతల పైన ఒత్తిడి.. .ఇటు.. వేటు పడకుండా రఘురామ ప్రయత్నాల నడుమ బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం సతమతం అవుతోంది. దీంతో.. ఏపీలో జగన్ ను సొంత పార్టీలోనే ఉంటూ వ్యతిరేకిస్తున్న తాను... నేరుగా జగన్ ను ఢీ కొట్టేందుకు బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయించారు.

English summary

Rebel MP Raghu rama who said will be resigning soon said that he would contest as independent candidate as per sources