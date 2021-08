రమ్య కేసు పరామర్శిస్తే దౌర్జన్యాలా గన్ కంటే ముందు వచ్చే జగన్ ఎక్కడ చంద్రబాబు, అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్య ప్రేమోన్మాది చేతిలో దారుణ హత్యకు గురికావడంతో ఆమె కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అక్కడి ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు నారా లోకేష్ తో పాటుగా, మాజీ మంత్రులను అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. లోకేష్ ను ప్రత్తిపాడు పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించిన పోలీసులు, మాజీ మంత్రులు నక్క ఆనంద్ బాబు, ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రను సైతం అరెస్ట్ చేసి వేర్వేరు పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. ఈ క్రమంలో పరామర్శకు వెళితే టీడీపీ నేతల పై పోలీసులు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పోలీసుల తీరుపై ధ్వజమెత్తారు. బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించటం కూడా తప్పేనా అంటూ నిలదీశారు.

TDP chief Chandrababu Naidu has lashed out at the police for allegedly arrest of TDP leaders while visiting the family of a victim in the Ramya murder case at Guntur district. He also questioned whether it was wrong to console the families of the victims. Atchannaidu questioned the government, saying that if 10 lakh rupees were given to a Dalit family, justice would be done to that family ?