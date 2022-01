పవన్ కళ్యాణ్ - రఘురామ ఫ్లెక్సీలు : నర్సాపురం టూర్ రద్దు - తిరిగి ఢిల్లీకి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ సంక్రాంతి పండుగ నర్సాపురంలో చేసుకోవాలని భావించారు. పండుగ నాడు సొంత నియోజకవర్గంలో ఉంటానని ప్రకటించారు. అందుకోసం ముందరోజునే హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. కానీ, చివరి నిమిషంలో నర్సాపురం పర్యటన రద్దయింది. రఘురామ రాజు తిరిగి ఢిల్లీ వెళ్లారు. నర్సాపురంలో రఘురామ రాజు వస్తున్నట్లుగా జిల్లా అధికారులకు సైతం సమాచారం ఇచ్చిన విషయాన్ని ఎంపీ స్వయంగా వెల్లడించారు. నర్సాపురం ప్రాంతంలో కొత్తగా కనిపిస్తున్న ఫ్లెక్సీలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

English summary

Rebel MP Raghurama Raju had cancelled the Narsapuram tour in the eve of Sankranti as the AP CID has served him notices. He will be returning to Delhi.