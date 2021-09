కేసీఆర్ కు షాక్ ; జగన్ సర్కార్ కు రిలీఫ్ : ఆ నిధులు వారంలోగా ఏపీకి ; తెలంగాణాకు సుప్రీం డెడ్ లైన్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య విభజన పంచాయితీలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా తెలుగు అకాడమీ ఆస్తుల విషయంలో సుప్రీం ధర్మాసనం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కీలక ఆదేశం ఇచ్చింది. తెలుగు అకాడమీ విభజనకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు వారంరోజుల్లో బదిలీ చేయాలని జస్టిస్ చంద్రచూడ్, జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ బీవీ నాగరత్నలతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది. సుప్రీం ఆదేశంతో జగన్ సర్కార్ కు బిగ్ రిలీఫ్ దొరికినట్లు అయ్యింది. సుప్రీం కోర్టు తెలంగాణా విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవటంతో కేసీఆర్ కు షాక్ తగిలిందని చెప్పాలి . వారం రోజుల్లో నిధులు బదిలీ చెయ్యాలని డెడ్ లైన్ విధించటం తెలంగాణా సర్కార్ కు మింగుడు పడటం లేదు.

ఏపీ తెలంగాణా విద్యుత్ బకాయిల రగడ : తెలంగాణా బకాయిల కోసం కోర్టు మెట్లెక్కిన ఏపీ ; ఎవరివాదన వారిదే !!

English summary

Supreme Court gave a key order to the Telangana government regarding the assets of the Telugu Academy. The apex court bench comprising Justice Chandrachud, Justice Vikram Nath and Justice Bv Nagaratna directed the Telangana government to transfer the money due to Andhra Pradesh on weekdays for the partition of the Telugu Academy. With the Supreme Command, Jagan Sarkar seems to have got big relief and it is a shock to telangana govt.