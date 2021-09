అయ్యన్నపాత్రుడు, చంద్రబాబుకు రోజా షాకింగ్ కౌంటర్.. ఇంకా ఏం పీకాలని ప్రశ్న

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు ఇంటిని వైసీపీ నాయకులు ముట్టడించటంతో టీడీపీ వైసీపీ నాయకుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఊహించని విధంగా జరిగిన దాడులతో, పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ తో ఈ వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ప్రస్తుతం టిడిపి వైసిపి నేతల మధ్య ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలతో ఏపీ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది.

అంబటి అధ్యక్షతన జగన్ రెడ్డి మల్లెపూల వ్యాపారం వ్యాఖ్యలు.. అయ్యన్నకు పిచ్చి పట్టిందన్న అంబటి రాంబాబు

English summary

MLA Roja, visited Thirumala Venkateshwara swamy today, made sensational remarks while speaking to the media. Roja commented that the remarks made by Ayyannapatrudu were left to his wisdom. Roja vehemently remarked that although the people had removed from power, Chandrababu had removed from CM post.