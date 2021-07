ఈ సమస్యంతా చంద్రబాబు వల్లే .. కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్ళినా న్యాయం మా వైపే ..మరోమారు సజ్జల హాట్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఏపీ,తెలంగాణ రాష్ట్రాల జల వివాదాల నేపథ్యంలో మరోమారు హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. తెలంగాణ కడుతున్న అక్రమ ప్రాజెక్టులపై కేంద్రానికి, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కు వాదనలు వినిపిస్తామని సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు నిర్వహించే మీటింగ్ కు వచ్చి తెలంగాణ తమ వాదన వినిపిస్తే బాగుంటుందని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

AP Government Adviser Sajjala Ramakrishnareddy once again made hot comments in the wake of water disputes . Sajjala Ramakrishna Reddy clarified that the Center and the Krishna River Management Board will hear arguments on illegal projects in Telangana. Sajjala Ramakrishnareddy appealed to Telangana to come to the meeting organized by the Krishna River Management Board and hear their arguments. Chandrababu has been criticized that he is the reason for the water war.