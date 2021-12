జగన్ సర్కార్ కు కేంద్రం భారీ షాక్-వచ్చే మూడేళ్లు అప్పులపై ఆంక్షలు-ముందే వాడేసిన ఫలితం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఎడాపెడా అప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తోంది. దీనిపై విపక్షాలు ఎన్ని సార్లు ప్రశ్నిస్తున్నా సమాధానం చెప్పకపోగా.. కొత్త అప్పులు సైతం చేస్తోంది. దీంతో కేంద్రం ఇచ్చిన అప్పులు తీసుకునే పరిమితి (ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితి)కూడా దాటేసింది. దీంతో కేంద్రం ఇప్పుడు వైసీపీ సర్కార్ కు షాకిచ్చింది. భవిష్యత్తులో తీసుకునే అప్పులపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు ఇవాళ పార్లమెంటులోనే ప్రకటించింది.

English summary

the union government on today revealed that they have imposed restrictions to ap govt for taking new loans for next three years.