షాకింగ్: మీ పతనం నా కళ్ళతో చూడాలనే ఉద్దేశంతోనే.. చంద్రబాబుకు ముద్రగడ పద్మనాభం బహిరంగ లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడికి కాపు ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభం బహిరంగ లేఖ రాశారు. చంద్రబాబుకు రాసిన లేఖలో ముద్రగడ పద్మనాభం అనేక విషయాలను ప్రస్తావించి, చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు.చంద్రబాబుకు జరిగిన అవమానంపై ప్రస్తావించిన ముద్రగడ పద్మనాభం మీ పతనం నా కళ్ళతో చూడాలనే ఉద్దేశంతో నాడు నేను ఆత్మహత్య ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నాను అంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Kapu movement leader mudragada padmanabham wrote an open letter to chandrababu. Mentioning the insult to Chandrababu, Mudragada Padmanabham said that I had withdrawn my suicide attempt,with the intention of seeing your fall with my eyes.