గుర్రంపై స్వారీచేసిన రియల్ గబ్బర్ సింగ్: 'దిశ'పై అవగాహన; ఏపీలో ఆ ఎస్సైపై చర్చ

రీల్ లైఫ్ లో గబ్బర్ సింగ్ ని చూసిన వారు రియల్ లైఫ్ లో గబ్బర్ సింగ్ ని చూస్తే ఎలా ఫీలవుతారు? కాస్త ఆశ్చర్యంగా, ఇంకాస్త క్యూరియాసిటీ గా ఉంటుంది కదూ. ఇక అలాంటి ఘటనే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటి వరకు సినిమాల్లో కనిపించిన గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ గబ్బర్ సింగ్ వెళుతున్న సీన్ ఒక్కసారిగా కళ్లముందు కనిపించడంతో స్థానికంగా ఈ విషయం చర్చనీయాంశమైంది.

Miduturu SI Maruti Shankar, is called as the real Gabbar Singh who rode on horse, went on horse to perform the duties of a jatara, which is discussed locally in Nandyal.