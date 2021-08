వైసీపీ ఎంపీకి మద్దతుగా మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి ; అక్రమ మైనింగ్ లో మాగుంటను ఇరికించింది కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డినే

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంలో దుమారం రేపుతోంది. తాజాగా నెల్లూరు జిల్లా వేదికగా ఆసక్తికరమైన పంచాయితీ కొనసాగుతుంది. వైసీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డికి టీడీపీ మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మద్దతునిస్తూ ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ పరిణామాలు నెల్లూరు రాజకీయాల్లో కాక రేపుతున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లా కేంద్రంగా ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంతో కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి వర్సెస్ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి కొనసాగుతుంది. కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి వైసీపీ ఎంపీ పక్షాన మాట్లాడటం ఆసక్తిని రేపుతుంది.

English summary

TDP senior leader Somireddy Chandramohan Reddy has targeted MLA Kakani Govardhan Reddy over the gravel mining affair. He alleged that Kakani Govardhan Reddy was intensionally targeted a MP from his own party for his exploitation. He opined that Magunta Srinivasulu Reddy was implicated in the case as complaints were lodged against him.