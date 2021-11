ఎయిడెడ్ విలీనంపై విద్యార్థుల ఆందోళన: విజయవాడలో ఉద్రిక్తత; జగన్ సర్కార్ కు పోతిన మహేష్ వార్నింగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థలను యధావిధిగా కొనసాగించాలని, ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థల విలీనం ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థుల ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థల విలీనంపై కొనసాగుతున్న ఆందోళనలో భాగంగా, ఈ రోజు విజయవాడలో ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన, పలు విద్యార్థి సంఘాల నేపథ్యంలో చేపట్టిన ధర్నా ఉద్రిక్తంగా మారింది.

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత .. చదలవాడలో పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ , విరిగిన రైతు చెయ్యి; లోకేష్ ఫైర్

English summary

Students concern over aided mergers continues. Tensions were high in Vijayawada. The students attacked as police charged the baton. janasena leader potina Mahesh, has warned that Thadepalli CM Jagan's house will be seized if the aided merger is not canceled.