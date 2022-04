కాబోయే భర్తకు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్; కత్తితో గొంతుకోసి పరారైన యువతి; ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దారుణ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రోజురోజుకు మనుషుల్లో పైశాచిక ప్రవర్తన పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు కూడా తామేమీ తీసిపోమన్నట్టుగా దాడులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు అనేకం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రేమించలేదని కొందరు, ప్రేమిస్తున్నారని మరికొందరు, ప్రేమ వివాహాల పేరుతో ఇంకొందరు, ఘర్షణలతో మరికొందరు వివిధ కారణాలతో నిత్యం దారుణ హత్యలకు తెగబడుతున్నారు.

English summary

The incident took place in Anakapalli Ravikamatam in AP where a young woman who called to give a surprise gift to her fianc stabbed him with a knife and fled as She doesn't want to marry the young wan.