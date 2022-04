ఏపీ హోంమంత్రిగా తానేటి వనితకు మోదం; మాజీమంత్రి సుచరితకు ఖేదం.. ఇద్దరూ ఏం చెప్తున్నారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్త మంత్రులకి శాఖలు కేటాయింపు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక రాష్ట్రంలో అత్యంత కీలకమైన హోంశాఖ ఎవరికి ఇస్తారు అన్న చర్చ జోరుగా సాగిన నేపథ్యంలో హోం శాఖ మంత్రిగా మరోమారు దళిత మహిళకే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి. మొదట హోం శాఖా మంత్రిగా రోజాకు అవకాశం ఇస్తున్నారని ప్రచారం జరిగినా ఫైనల్ గా హోం మంత్రిగా సామాజిక సమీకరణాల మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు సీఎం జగన్ . జగన్ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన మొదట్లో మంత్రివర్గ ఏర్పాటులోనూ ఎస్సీ మహిళకు హోంశాఖ కట్టబెట్టిన సీఎం జగన్ అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలను తానేటి వనితకు అప్పగించారు. అయితే జగన్ నిర్ణయంతో ఒక దళిత మహిళకు మోదం ,మరో దళిత మహిళకు ఖేదం మిగిలాయి.

English summary

Minister Taneti Vanitha was happy as AP Home Minister. She said she was indebted to Jagan for the rest of her life and would focus on women safety. Former minister Sucharita is in disatisfaction, She says she will resign as an MLA.