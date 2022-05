టీడీపీ కార్యకర్త కళ్ళలో కారం చల్లి.. ఇనుప రాడ్లతో దాడి; వైసీపీ వర్గీయులపై ఆరోపణ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలపై దాడులు పెరిగిపోయాయని ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతూనే ఉన్నాయి. వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారిని టార్గెట్ చేస్తూ దాడులు చేస్తున్నారని టిడిపి నేతలు పదేపదే ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

The incident took place at Alawala village in Rompicharla mandal of Palnadu district. TDP activist attacked with iron rods, His condition is critical. The victim's family makes allegations against the YSRCP leaders.