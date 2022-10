పవన్ కల్యాణ్ కోసం చంద్రబాబు ముందు జాగ్రత్త!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అధికార, ప్రతిపక్షాలకు అత్యంత క్లిష్టంగా ఉండబోతున్నాయి రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు. ఏడాదిన్నర సమయం ఉన్నప్పటికీ ఎవరికి వారు పైచేయిగా ఉండేందుకు ఇప్పటి నుంచే ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేసుకుంటున్నారు. గెలుపే లక్ష్యంగా వీరి వ్యూహాలున్నాయి. విశాఖపట్నంలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయి.

English summary

But with the developments in Visakha, Chandrababu meeting Pawan and announcing that they will work together for the protection of democracy, political analysts are predicting that the alliance is also certain in the next election.