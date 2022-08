ఆ ఇద్దరు నేతల చుట్టూ వలపన్నిన తెలుగుదేశం, జనసేన??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వ‌చ్చిన త‌ర్వాత ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ నుంచి ప్రాధాన్య‌త ల‌భించేవారిలో వారిద్ద‌రి పేర్లు మొద‌టి వ‌రుస‌లో ఉంటాయి. ఒకే సామాజిక వ‌ర్గానికి చెందిన ఆ ఇద్ద‌రికీ మంత్రి ప‌ద‌వులు ల‌భించాయి. రెండున్న‌ర సంవ‌త్స‌రాల త‌ర్వాత ఇద్ద‌రూ మాజీల‌య్యారు. మంత్రి ప‌ద‌వుల‌ను కోల్పోయిన త‌ర్వాత ఆ ఇద్ద‌రి నేత‌ల వైఖ‌రుల్లో మార్పు వ‌చ్చింద‌నేది స్ప‌ష్ట‌మ‌వుతున్న‌ట్లు పార్టీ శ్రేణులే వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి. ప్ర‌భుత్వం నిర్వ‌హిస్తున్న గ‌డ‌ప గ‌డ‌ప‌కు మ‌న ప్ర‌భుత్వం కార్య‌క్ర‌మంలో కూడా క‌న‌ప‌డ‌టంలేదు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఈ ఇద్దరినీ ఓడించేందుకు ఇప్పటినుంచే తెలుగుదేశం, జనసేన ఎవరికి వారు విడిగా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి.

English summary

It seems that the opposition Telugu Desam and Jana Sena have already selected strong candidates to defeat them in this election