సారీ సార్.. మా ఇంట్లో పెళ్లి ఉంది.. అందుకే..!?

తెలుగుదేశం పార్టీది చాలా చిత్రమైన విషయం. ఈ పార్టీలో జరిగే వ్యవహారాలు కూడా అంతే చిత్రంగా ఉంటాయి. అందుకు అధినేత చంద్రబాబు అలుసా? లేదంటే ఆయన మొహమాటమా? లెక్కలేని తనమో తెలియదుకానీ పార్టీలోని నాయకులందరికీ చంద్రబాబు అంటే గౌరవం లేకుండా పోతోందంటూ కార్యకర్తలు మండిపడుతున్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఆయన చెమటోడుస్తున్నారు.

Applause will come only if two hands are joined.. otherwise it will not come.Same is the situation with TDP