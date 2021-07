జగనన్న గుంతల పథకం, అచ్చెన్న వ్యంగ్యం .. రోడ్లపై వలలతో చేపలు పట్టి నిమ్మల ఆగ్రహం, దేవినేని ధ్వజం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోడ్ల దుస్థితిపై టిడిపి నేతలు సమర శంఖం పూరించారు. గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రోడ్లు జలమయం కావడంతో, గుంతల రోడ్లపై ప్రయాణం చెయ్యాలంటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు అంటూ, వైసీపీ పాలనలో రోడ్ల దుస్థితికి నిరసనగా టిడిపి నేతలు జగన్ సర్కార్ పాలనను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

TDP leaders have staged protest against the worst condition of roads in AP. TDP leaders Atchannaidu satirised the Jagananna pits scheme, while Nimmala Ramanayudu protested by fishing on the roads with nets. Devineni Uma said that the dilapidated condition of the roads are the mirror of the YCP rule.