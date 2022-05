గడపగడపలో ఛీత్కారం.. వీడియోలు పెట్టి మరీ వైసీపీ పరువు తీస్తున్న టీడీపీనేతలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గడపగడపకు ప్రభుత్వం అంటూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజల వద్దకు నేరుగా వెళ్లాలని నిర్ణయించి గడపగడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఐదేళ్లకొకసారి ఎన్నికల సమయంలోనే ఓటర్ల గడప తొక్కే ప్రభుత్వం తమది కాదని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిత్యం ప్రజల్లోనే ఉండే ప్రభుత్వం తమదని చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటోంది.

వచ్చే ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుండే పక్కా ప్లాన్ తో వెళ్లాలని భావించిన వైసీపీకి ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇక వైసీపీ కార్యక్రమం టీడీపీ నేతలకు ఆయుధంగా మారింది.

English summary

The program launched by the Jagan government door to door government campaign has drawn strong opposition from the people to the MLAs. The TDP leaders are sharing the videos on social media and targeting the Jagan government.