తాడేపల్లిలోనే జగన్ కొంప .. టీడీపీ వార్నింగ్ ; జగన్ ఇంటి వద్ద భద్రత పెంపు, అన్ని దారులు మూసివేత

ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి ముట్టడికి యత్నించిన వైసీపీ నేతల ఆందోళనతో చంద్రబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో తాజా ఘటనలతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకున్న వేళ సీఎం జగన్ ఇంటి వద్ద భద్రత పెంచారు. టీడీపీ నేతలు ఆందోళనలు చేపట్టే అవకాశం ఉన్న నేపధ్యంలో అన్ని దారులను మూసేశారు.

Tension prevailed at the residence of former AP CM Chandrababu Naidu due to the concern of the YCP leaders who tried to storm his house. Security has been beefed up at the home of CM Jagan amid heightened tensions with the latest incidents in the state. police have closed all roads way to jagan's house in the wake of possible concerns. Police, who had set up heavy security on all routes heading towards CM Jagan house, further diverted traffic onto the national highway.