కథ కంచికి... టీడీపీ సారు ఇంటికి..?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

య‌న‌మ‌ల రామ‌కృష్ణుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో సీనియ‌ర్ నేత‌గా దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతున్నారు. ఉమ్మ‌డి తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లాలోని తుని నుంచి ఆయ‌న ప్రాతినిధ్యం వ‌హించేవారు. 2014, 2019 వరుస ఎన్నికల్లో అక్కడి నుంచి ఆయన తమ్ముడు కృష్ణుడు ఓటమిపాలవడంతో అధిష్టానం సీటిచ్చే విషయంలో పునరాలోచన చేస్తోంది. ఆయనపై వరుస ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన దాడిశెట్టి రాజా మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు.

English summary

TDP leader in Mahanadu Nara Lokesh has announced that those who have lost three times in a row will not have a seat in the next elections. Party circles revealed that this announcement also applies to Yanamala Ramakrishna.