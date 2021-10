మిస్టర్ డీజీపీ.. మీ నోటీసులు చిత్తు కాగితాలతో సమానం; దమ్ముంటే ఆ పని చెయ్యండి: టీడీపీ జవాబిదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ పేరుతో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకు, నారా లోకేష్, పట్టాభి, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు తదితరులకు డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో చేస్తున్న ఆరోపణలపై నోటీసులు పంపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ లీగల్ నోటీసులపై స్పందించిన టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభిరామ్ పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు. డ్రగ్స్ దందాపై ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన టిడిపి నేతలకు నోటీసులు పంపించడం ఏ మేరకు సబబు చెప్పాలని ఆయన నిలదీశారు.

English summary

Responding to these legal notices sent by DGP Gautam Sawang on drugs row in ap, Pattabhi was incensed at the attitude of the police. Notices are said to be equivalent to scrap papers.