పింఛన్ల తొలగింపుపై ధర్మవరంలో టీడీపీ భారీ ర్యాలీ ; పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తన, పరిటాల శ్రీరామ్ ధ్వజం

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెన్షన్లను తొలగిస్తున్నారని రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏపీలో అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా పెన్షన్ లను తొలగిస్తున్నారని లబ్ధిదారుల నుండి ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇక ఈ వ్యవహారంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య పెన్షన్ల వార్ కొనసాగుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అర్హులైన వారికి ఇవ్వాల్సిన పెన్షన్ లను తొలగిస్తున్నారని, నిరుపేదలైన, ముసలివారైన అవ్వతాతలను కూడా పెన్షన్ ఇవ్వకుండా తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆందోళనల బాట పడుతున్నారు.

English summary

The Telugu Desam Party has held a rally from Dharmavaram in Anantapur district on the removal of pensions in AP. The rally was attended by former minister Paritala Sunita, Palle Raghunath Reddy, Paritala Shriram, former MLA Parthasarathy and others. Police behaved in sumble on Paritala sunitha in order to prevent this rally. Paritala Shriram flagged off on this.