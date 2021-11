ఆకివీడులో నువ్వా నేనా? టీడీపీ వర్సెస్ వైసీపీ; ప్రచారంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ హాట్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎన్నికలు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెర తీస్తున్నాయి. వైసిపి అధికార దుర్వినియోగంపై టిడిపి, టిడిపి నేతలు కుట్రలు చేస్తున్నారని వైసిపి ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది. ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నగర పంచాయతీల ఎన్నికలు సాధారణ ఎన్నికల మాదిరిగా టెన్షన్ పుట్టిస్తున్నాయి. నువ్వా నేనా అంటూ అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు నగర పంచాయతీ ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టారు.

Chintamaneni Prabhaka made sensational remarks in akividu elections. Prabhakar said he was upset with Jagan rule. Mentioning such a danger with one chance,incensed that Jagan was drinking the sweat of the poor in the form of brandy