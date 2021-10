తెలుగు అకాడమీ స్కామ్ : 71 కోట్ల ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ల గల్లంతు; నిధుల గోల్ మాల్ పై లక్ష్మీపార్వతి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించిన ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ల గోల్ మాల్ వ్యవహారం ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. తెలుగు అకాడమీ లో తాజాగా 71 కోట్ల రూపాయల ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ల గల్లంతు జరిగినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు . రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల పంపిణీ జరగాలన్న సుప్రీం ఆదేశాలతో నిధుల పంపకాలకు రంగంలోకి దిగిన తెలుగు అకాడమీ బ్యాంకులలో నిధుల గోల్ మాల్ తో షాక్ అయ్యింది. మొదట నలభై మూడు కోట్ల నిధులు గల్లంతైనట్లు భావించినా ఆ తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన అనేక అక్రమాలతో 71 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం జరిగినట్టు అంచనా వేస్తున్నారు.

English summary

Police have found Rs 71 crore worth of fixed deposits have been misappropriated in the Telugu Academy. Lakshmi Parvathi alleges that the Telangana Telugu Academy was involved in this. The govt will set up a committee to look into the matter.