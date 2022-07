Andhra Pradesh

రాయ‌ల‌సీమ‌లోని నాలుగు జిల్లాల్లో గెలుపే ల‌క్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబు వ్యూహర‌చ‌న చేస్తున్నారు. ఉమ్మ‌డి క‌ర్నూలు, క‌డ‌ప‌, అనంత‌పురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పార్టీ జెండాను రెప‌రెప‌లాడించ‌డంద్వారా అధికార పార్టీని ఆత్మ‌ర‌క్షణ ధోర‌ణిలోకి నెట్టేయాలనేది బాబు వ్యూహంగా ఉంది. ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో వైసీపీకి గ‌ట్టి ప‌ట్టుంది. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో వైసీపీకి ఘ‌న‌విజ‌యాన్ని క‌ట్టబెట్ట‌డంలో వీటిది ప్ర‌త్యేక పాత్ర‌. అటువంటి జిల్లాల‌పై బాబు దృష్టిసారించ‌డానికి ప్ర‌త్యేక కార‌ణం ఉంద‌ని తెలుగు త‌మ్ముళ్లు చెబుతున్నారు.

English summary

Chandrababu's idea is to put a check on YCP's plan to defeat him in the heap by winning the four districts of Rayalaseema in the upcoming elections