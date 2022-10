అందరి చరిత్ర నా దగ్గరుంది.. తర్వాత మీ ఇష్టం!!

Andhra Pradesh

అవకాశాలు కల్పించిన పార్టీ టీడీపీ ఒక్కటేనన్నారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో లీగల్ సెల్ నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి బాబు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. తన 40 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ప్రభుత్వాలను చూశానని, ఎవరూ వ్యక్తిగత దూషణలు చేయలేదని, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం ఇంతవరకు చూడలేదని వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్న ఎంతోమంది సమర్థులకు అవకాశాలు కల్పించి ఏపీ, తెలంగాణ అభివృద్ధికి తెలుగుదేశం పార్టీ పాటుపడిందన్నారు.

He said that Rushikonda was completely excavated and Bodikonda was made, and on the one hand, while the court is investigating this matter, on the other hand, the hill is being completely excavated.